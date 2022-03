KONFIRMOHET/ A do të jetë Sergio Ramos gati për ndeshjen kthyese ndaj Real Madridit?

Pas alarmit për Mbappe, PSG konfirmon një tjetër mungesë të rëndësishme për ndeshjen e kthimit ndaj Real Madridit në “Santiago Bernabeu”.

“Parisienët” kanë konfirmuar se Sergio Ramos do të mungojë edhe në ndeshjen e dytë. Kujtojmë që Ramos nuk ishte i gatshëm as në ndeshjen e parë të fituar me rezultatin minimal nga francezët.

Ndeshja e kthimit do të zhvillohet këtë të mërkurë, dhe më shumë se mungesa e Ramos në Paris po shohin më shumë vëmendje situatën e Mbappe. /albeu.com