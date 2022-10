Klubi nga Premier League shkarkon trajnerin

Humbja e re e Wolverhampton ndaj West Hamit këtë të shtunë (2-0) ishte fatale për Bruno Lage.

I 18-ti në Premier League, Ujqërit aktualisht zënë një vend të rënies. I emëruar në krye të klubit në qershor të vitit 2021, portugezi u falënderua nga drejtuesit e tij pas humbjes ndaj West Ham, shkruan albeu.com.

“Ujqërit janë ndarë me trajnerin e tyre Bruno Lage.Wolves mund të konfirmojnë se trajnerët me përvojë Steve Davis dhe James Collins do të përgatisin ekipin këtë javë për udhëtimin në Chelsea”, thuhet në deklaratë. /G.D albeu.com/

Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.

We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.

