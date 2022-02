Klubi legjendar refuzon Spofity

Arsenali hodhi poshtë mundësinë për të riemërtuar Emirates Stadium pas interesimit nga themeluesi i Spotify, Daniel Ek, siç raportohet nga The Mirror.

Ofruesi suedez i shërbimeve të transmetimit audio është vendosur të përfundojë një marrëveshje me Barcelonën për të drejtat e emrit në Camp Nou.

Me gjigantët katalanas që po kalojnë një krizë financiare, marrëveshja me Spotify (me vlerë 236 milionë funte) mund të lehtësojë ndjeshëm situatën e Blaugranave.

Megjithatë, është raportuar se Arsenalit iu drejtua fillimisht miliarderi suedez Daniel Ek me një propozim për të riemërtuar stadiumin Emirates.

Bashkëthemeluesi i Spotify ishte i interesuar të blinte Arsenalin nga pronari i tyre miliarder amerikan Stan Kroenke, por ai ishte i pasuksesshëm në përpjekjet e tij për të blerë klubin që mbështeti ndërsa rritej.

Stadiumi Emirates i Arsenalit thuhet se do t’i nënshtrohet një rinovimi. /albeu.com/