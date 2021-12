Klubi i Serie A del në shitje, vendimi për ofertat deri më 15 dhjetor (FOTO LAJM)

Klubi i Serie A, Salerinta është në prag të shitjes. Në pritje të vlerësimeve të ofertave janë në vazhdim dhe rezervojnë të drejtën që brenda datës 15.12.2021 në vijim të marrin vendimet përkatëse.

Kështu pohojnë Melior Trust dhe Widar Trust në një deklaratë për shtyp në lidhje me ofertat e marra për shitjen e Salernitana.

Në praktikë, të besuarit, me shënimin e lëshuar në të njëjtën ditë, konfirmuan se ofertat detyruese për blerjen e klubit ishin dorëzuar deri më 5 dhjetor, raporton SportMediaset.

Tani është duke u bërë vlerësimi, në përfundim të të cilit do të duhet të pranohet ai që konsiderohet “më i favorshmi”.

Propozimet zyrtare të paraqitura do të ishin tre, por asgjë zyrtare në lidhje me numrin dhe origjinën nuk zbulohet. Më pas, në prani të një akti noterial të nënshkruar, ata do të mund t’i kërkojnë FIGC-së një zgjatje prej 45 ditësh për plotësimin e dokumenteve ekonomike. /albeu.com/