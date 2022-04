Klubi i Premier League shkarkon trajnerin

Sean Dyche u shkarkua si trajner i Burnley-t pas gati dhjetë vjetësh në krye.

Burnley konfirmoi shkarkimin e trajnerit Sean Dyche dhe të gjithë stafit të tij stërvitor, në një kohë kur klubi është në pozicionin e rënies në Premier League.

Klubi ka vetëm katër fitore këtë sezon, aktualisht është në vendin e 18 me 28 pikë, katër më pak se Evertoni, skuadra e parë mbi zonën e rënies. /albeu.com/

6 – Sean Dyche was the Premier League’s longest serving manager, having been appointed Burnley manager in October 2012. The longest serving manager in the division is now Liverpool’s Jürgen Klopp (6 years and 189 days). Longevity. pic.twitter.com/Kehf4AZ980

— OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2022