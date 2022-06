Klubi i Premier League ndryshon vitin e themelimit dhe befas u bë klubi më i vjetër në botë (VIDEO)

Klubi i futbollit Crystal Palace ka ndryshuar zyrtarisht vitin e themelimit dhe është bërë klubi më i vjetër profesionist në botë.

Sipas të dhënave aktuale, Crystal Palace është themeluar në vitin 1905. Megjithatë, është një gjë e së kaluarës pasi Shqiponjat tashmë e kanë ndryshuar vitin e tyre të krijimit.

Crystal Palace e ka vlerësuar veten me 1861 si periudhën e krijimit të tij, që do të thotë se është klubi më i vjetër i futbollit profesionist në botë. Në këtë mënyrë do të kalojë Notts County, i cili prej dekadash është konsideruar si ekipi më i vjetër i futbollit, ndërsa është themeluar në vitin 1862.

Shqiponjat e Londrës pretendojnë se janë formuar në vitin 1861 dhe se ndeshjen e tyre të parë e kanë luajtur kundër ekipit Forest FC. Më vonë, dy ekipe morën pjesë në krijimin e Shoqatës së Futbollit të Anglisë.

Tani gjithçka që duhet është që Federata e Futbollit të Anglisë (FA) të pranojë ndryshimin e vitit të themelimit të klubit dhe Palace do të bëhet klubi më i vjetër i futbollit në botë.

Skuadra tashmë ka ndryshuar vitin e krijimit dhe do ta mbajë atë në Premier League sezonin e ardhshëm.