Klubi i njohur i Premier League shkarkon trajnerin

Tashmë është zyrtare, Ralf Hasenhytëll nuk është më trajner i skuadrës së Sauthemptonit!

Këtë lajm e ka bërë publike klubi nga Hampshire me anë të një komunikate në sajtin e saj zyrtar duke e falënderuar 55-vjeçarin për punën e përshkuar në këto 4 vite në drejtimin e skuadrës.

Hasenhytëll e mori drejtimin e Sauthemptonit më 6 dhjetor 2018 teksa ka numëruar 173 ndeshje në të gjitha kompeticionet ku ka arritur 60 fitore, 38 barazime dhe 75 humbje.

#SaintsFC can confirm it has parted company with Men’s First Team Manager Ralph Hasenhüttl.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 7, 2022