Klubet evropiane kundër Kupës së Afrikës: Në këto kushte nuk do t’u japim lojtarë kombëtareve

Klubet evropiane mbajnë një qëndrim të ashpër kundër Kupës së Kombeve Afrikane, e planifikuar të fillojë më 9 janar 2022.

Në një letër të datës 10 dhjetor 2021 dhe të publikuar sot nga gazeta të ndryshme në kontinentin afrikan, ECA, shoqata që bashkon klubet të Kontinentit të Vjetër, i shkroi CAF ekuivalenti afrikan i UEFA-s për të sqaruar këndvështrimin e tyre mbi një temë padyshim të nxehtë.

“Me dritaren e transferimeve dhe Kupën e Afrikës në rrugë, të gjithë të interesuarit duhet të përballen gjithashtu me përkeqësimin e pandemisë Covid-19 dhe rritjen e kufizimeve të vendosura nga autoritetet lokale”. Letra vazhdon me treguesin e “tre shqetësimeve themelore”./h.ll/albeu.com

The European Club Association (ECA) has written to FIFA and CAF insisting that they have no intention of releasing African players for the AFCON 2021 in Cameroon. They have cited player safety as the reason.

CAF has insisted that AFCON 2021 will not be postponed.#TheGamePlan pic.twitter.com/ZXuzYLVqwn

— Carol Radull (@CarolRadull) December 15, 2021