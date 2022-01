Klubet e mëdha “çmenden” nga talenti brazilian 15-vjeçar (VIDEO)

Pak fëmijë të mrekullueshëm të futbollit janë aq të mrekullueshëm, ose po aq fëmijë, sa Endrick, talenti brazilian 15-vjeçar.

I riu ka qenë ylli i padyshimtë i versionit të 52-të të Kupës së Juniorve në Sao Paulo. Është një konkurs vjetor shumë prestigjioz për moshën nën 20 vjeç. Filloi këtë vit me 128 ekipe. Kanë mbetur vetëm dy dhe Endrick është golashënuesi më i mirë për skuadrën e Palmeiras që përgatitet të përballet me Santosin. Që një lojtar të jetë në gjendje të mbajë veten në moshën 15-vjeçare do të ishte e jashtëzakonshme. Që ai të shkëlqejë aq sa po bën Endrick është vërtet sensacionale.

Endrick është një sulmues me një sërë aftësish verbuese. Nuk është çudi që ai po tërheq interes nga klubet më të mira në Evropë. Manchester United kuptohet se po ndjek përparimin e lojtarit, por përballet me konkurrencë nga rivalët Man City, Chelsea dhe Liverpool për nënshkrimin e tij. Lojtari nuk është në gjendje të nënshkruajë një kontratë profesionale para se të mbushë 16 vjeç.

Por pala e tij aktuale thuhet se po përgatitet t’i ofrojë atij një marrëveshje në ditëlindjen e tij të ardhshme, 21 korrik.

Ata planifikojnë të përfshijnë një klauzolë të madhe lirimi për të përfituar nga interesi për talentin e tyre./ h.ll/albeu.com