Klopp tregohet modest: Duhet të përgatitemi të vuajmë ndaj Villarrealit

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, ka kërkuar kujdes përpara ndeshjes së dytë gjysmëfinale të Champions League kundër Villarrealit.

Gjermani këmbëngul, pavarësisht avantazhit 2-0 të ekipit të tij, se asnjë nga lojtarët apo stafi i tij nuk mund të qetësohet kundër lojtarëve të Unai Emery.

“Problemi në punën tonë është se gjithçka është perfekte deri në këtë moment që unë jam ulur këtu dhe tani ndeshjen tjetër e fillojmë me këmbën e gabuar ose çfarëdo, dhe krejt papritur loja merr një dinamikë tjetër dhe të gjitha këto lloj gjërash.

“Është mirë të dish, është më shumë se një ndjenjë brenda, nuk është se ne po fluturojmë vazhdimisht. Ne e dimë se jemi në një moment të mirë, kjo është e vërtetë.”

Lojtari spanjoll Thiago Alcantara është në formë të mirë dhe Klopp ka lëvduar mesfushorin e tij.

“Thiago mund të luajë për çdo ekip në botë. Ai ka talent fantastik. Ai do të ishte një lojtar i jashtëzakonshëm në ekipin kombëtar,” tha ai.

“Kjo nuk ka të bëjë fare me të luajturit për Bayernin apo Spanjën. Nëse ai është në formë të mirë fizikisht, ai është një lojtar i jashtëzakonshëm.”

Klopp nuk është shumë i shqetësuar nëse skuadra e tij mund të vazhdojë serinë e tyre të patëmetë të fitoreve në kompeticion këtë sezon, dhe pranon se skuadra e tij do të duhet të vuajë.

"Ne do të duhet të vuajmë dhe do të duhet të jemi gati për të vuajtur dhe do të duhet të rrimë duarkryq në momente, patjetër, por jo si një qasje e përgjithshme. Pra, le të shohim."