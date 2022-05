Klopp: Nuk duhet ta mendojmë si hakmarrje ndaj Realit

Përpara finales së Champions League të së shtunës, Jurgen Klopp foli për mediat për ndeshjen me Real Madridin dhe se sa e vështirë do të jetë të rrëzosh 13- herë fituesit.

Trajneri tha gjithashtu se Liverpool ka kaluar nga humbja e titullit të Premier League dhe se ata tashmë janë të fokusuar në këtë ndeshje.

“Është një finale e Champions League, kështu që ne e shohim këtë dhe askush nuk e ndjen më dhimbjen nga e diela”, tha ai.

“Ne me të vërtetë presim me padurim këtë ndeshje kundër një kundërshtari tepër të fortë, kundërshtari më me përvojë që mund të merrni në këtë kompeticion. Nuk mendojmë se nuk do të na interesonte kjo, sepse fituam dy gara tani dhe ishim afër në një garë të tretë. Kjo, natyrisht, nuk është kështu. Asnjëherë nuk e dini se sa shpesh do të arrini një finale të Champions, kështu që më mirë përdorni ato pak mundësi që ju jepni. Për ne, tani është vërtet e veçantë, hera e tretë në pesë vitet e fundit. Kjo është vërtet e veçantë me këtë grup.”

Liverpool do të duhet të përballet me Real Madridin, i cili është ekspert në këtë kompeticion dhe trajneri u pyet nëse “Los Blancos” janë apo jo një kundërshtar i frikshëm për t’u përballur.

“Ata e kanë fituar kaq shumë herë, por kjo nuk do të thotë se do të jenë pak më të butë, nuk mund ta shihja këtë në gjysmëfinale, çerekfinale apo 16 të fundit”, tha trajneri.

“Dëshira është në një nivel maksimal nga ana e tyre dhe do të jetë në një nivel maksimal nga ana jonë, por është më mirë të dish se e ke fituar tashmë sesa të dish se nuk e ke fituar kurrë më parë. Është më bukur që sot nuk më duhet të flas për gjashtë finalet e fundit që kam humbur apo çfarëdo tjetër, është vërtet shumë më bukur”.

Duke reflektuar për finalen e vitit 2018, kur ‘Reds’ humbën ndaj Real Madridit, Klopp hodhi poshtë fjalët për hakmarrje.

“Ajo ishte një natë e ashpër për ne, ishte vërtet e vështirë për t’u marrë duke pasur parasysh rrethanat, mënyrën se si pësuam golat dhe sigurisht dëmtimi i Salah,” pranoi ai.

“Unë nuk besoj në hakmarrje. Edhe unë e kuptoj atë, thjesht nuk mendoj se hakmarrja është një ide fantastike. Unë e kuptoj që Salah tha se dëshiron ta rregullojë atë, dhe unë dua ta rregulloj atë. Por, gjithçka është mirë mes meje dhe nesh dhe Real Madridit. Nëse fitojmë, nuk do të jetë për shkak të asaj që ndodhi në 2018.”/ h.ll/albeu.com