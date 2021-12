Klopp ka një përgjigje për Salah: Ndoshta intervista ishte arabisht

Jurgen Klopp thotë se nuk është i shqetësuar për deklaratat e Mo Salah për rinovimin e tij në një intervistë për stacionin egjiptian MBC Masr TV. Sulmuesi, i cili ka shënuar 19 gola në 20 ndeshje këtë sezon, shprehu dëshirën e tij për të qëndruar në Anfield, por tha se vendimi tani është “në duart e drejtuesve” të Merseyside.

Klopp e konsideron normale situatën “normale”, pavarësisht se ylli i Liverpool i përfundon kontratën e tij në 18 muaj.

“Ne po flasim. Zgjatja e një kontrate me një lojtar si Mo nuk është diçka që bëni dhe takoheni për një filxhan çaj pasdite dhe gjeni një marrëveshje. Kjo është krejtësisht normale. Nuk ka asgjë më shumë për të thënë për këtë. Mo flet në lidhje me këtë kur pyetet. Mund të them vetëm disa gjëra sepse gjithçka tjetër nuk është për publikun, natyrisht. Por nuk jam i sigurt nëse ai e ka dhënë intervistën në anglisht apo nëse e kanë përkthyer nga arabishtja në anglisht, pasi është një temë shumë e rëndësishme, siç e kemi parë ditët e fundit, shumë mund të ndodhin vërtet kur dikush përpiqet ta bëjë këtë. Mo është mirë, unë jam mirë. Mendoj se ajo që ne të gjithë duam është e qartë dhe gjëra të tilla kërkojnë kohë,kaq”, deklaroi Klopp në prag të ndeshjes së Champions League kundër Milanit. /albeu.com