Kloop: Nëse Luis Diaz do të luante që në ndeshjen e parë më mirë se të tjerët, kjo do të ishte e habitshme

Jurgen Klopp beson se nënshkrimit të ri të Liverpoolit, Luis Diaz, do t’i duhet pak kohë për t’u përshtatur me mjedisin e tij të ri, pas lëvizjes së tij nga Porto te ‘Reds’ në merkaton e janarit.

Lojtari kolumbian u dallua në skuadrën portugeze këtë sezon dhe Liverpool ishte i shpejtë për të marrë shërbimet e tij në këmbim të 45 milion euro të raportuara, plus 15 milion euro shtesë.

“Nëse ai do të dilte në fushë dhe do të ishte menjëherë në maksimumin e tij absolut dhe do të luante më mirë se të gjithë të tjerët, kjo do të ishte vërtet e çuditshme”, theksoi Klopp në konferencën për shtyp para ndeshjes së Liverpool në FA Cup kundër Cardiff City.

“Për shkak se kemi punuar së bashku për një periudhë, kjo kërkon kohë, sigurisht që ai të përshtatet me të.

“As nuk e kam parë akoma, pasi nuk ishte këtu në terren, ndoshta duhet të presim edhe pak!

“Ne jemi vërtet të lumtur dhe të emocionuar për transferimin e tij. Është vetëm një shenjë vërtet e mirë që ne punojmë në të gjitha frontet për të përmirësuar këtë ekip.

“Ne duhet të jemi të suksesshëm tani dhe në të ardhmen, kështu që ai mund të ndihmojë me të dyja. Kjo është një gjë vërtet e mirë.”/ h.ll/albeu.com