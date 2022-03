Klauzola e Haaland ka një afat (dhe nuk është larg)

Shtypi gjerman zbuloi se mundësia e ndonjë prej të interesuarve që Erling Haaland t’i garantojë kontratën norvegjezit për vetëm 75 milionë euro ka një afat.

Sipas Bild, është folur shumë për largimin e sulmuesit të ri për 75 milionë euro, por kjo klauzolë do të jetë e disponueshme vetëm deri më 30 prill.

Përveç pagesës së kësaj shume, klubi i interesuar do të duhet t’i dërgojë një letër Dortmundit për të komunikuar se do të aktivizojë këtë klauzolë.

Situata ligjore e marrëveshjes supozohet se do të jetë e ndërlikuar, ndaj avokatëve do t’u duhet kohë për t’u marrë me dokumentacionin e nevojshëm. /albeu.com/