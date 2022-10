Kishte shqetësime në shpinë, Ozil kalon me sukses operacionin

Mesut Ozil që luan për Basaksehir në Superligën turke i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirugjikale, pasi së fundmi shpinë e shqetësonte.

Pas kësaj ndërhyrjeje mesfushori i njohur do të qëndrojë larg fushave të blerta për disa muaj. Skenari më pozitiv për rikthimin e tij pritet të jetë 3 muaj, megjithatë gjithçka do të varet nga procesi i rikuperimit.

Për fat, operimi doli me sukses dhe vetë Ozil e sqaroi diçka të tillë nëpërmjet një reagimi në rrjetet sociale.

Ozil u transferua këtë verë nga Fenerbahce te Basaksehir teksa në këtë sezon mes paraqitjeve në kampionat, kualifikueset europiane dhe Conference League mesfushori ka grumbulluar vetëm 21 minuta.

Today's surgery went well ✅🙏🏼 Thanks again to everyone for your messages & prayers – May God bless you all 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/ojbgszvhrO

— Mesut Özil (@M10) October 3, 2022