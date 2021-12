Kishte bërë gati “valixhet” për në Katalunja, Cavani mbetet në Manchester deri në verë

Edinson Cavani është sulmuesi i preferuar i Xavit , ndër opsionet më të arritshëm që paraqet merkato. Lojtari duket se për shkak të detyrës së largimit nga Manchesteri, pasi humbi rëndësinë me ardhjen e Cristiano Ronaldos dhe dukej se në janar do të zbarkonte në skuadrën Blaugrana si huazim. Por nga Old Trafford, sipas ‘Daily Mail’, ata kanë plane të tjera.

“Djajtë e Kuq” duan që uruguaiani të përfundojë kontratën e tij, e cila e lidh atë me entitetin deri në qershor 2022 , pas rinovimit të verës së kaluar. Shkatërrimi i COVID në Mbretërinë e Bashkuar ka vënë alarmin dhe nxjerr në pah nevojën për të menaxhuar listat e gjata për pjesën e mbetur të sezonit. /albeu.com