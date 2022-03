Kina ndalon transmetimin e ndeshjeve të Premier League, do të transmetohen shfaqje në mbështetje të Ukrainës

Kina nuk do të transmetojë ndeshjet e Premier League këtë fundjavë për shkak të shfaqjeve të planifikuara të mbështetjes për Ukrainën.

Premier League ka shprehur solidaritet me popullin ukrainas pas pushtimit të diskutueshëm të Rusisë, i cili ka çuar në të paktën 752 viktima deri më tani.

Sipas “BBC”, Kina do të tërheqë mbulimin televiziv të ligës angleze këtë fundjavë sepse do të ketë mbështetje të organizuar gjatë ndeshjeve.

Kina është partneri më i madh tregtar i Rusisë dhe një nga vendet e pakta globalisht që nuk e ka dënuar pushtimin e presidentit Vladimir Putin.

Premier League ra dakord një marrëveshje me platformën e transmetimit “iQiyi Sports” për t’u bërë partneri ekskluziv i transmetimit dixhital në Kinë verën e kaluar.

Marrëveshja pritet të zgjasë deri në fund të sezonit 2024-2025.

Sezonin e kaluar, Premier League ra dakord për një marrëveshje njëvjeçare me “Tencent”, e cila thuhet se kishte vlerë më pak se 10 milion dollarë (7.5 milion £) në sezon.

Kapitenët e Prem’ do të mbajnë shirita të verdhë dhe blu këtë fundjavë, ndërsa ekranet e mëdha të stadiumeve do të shfaqin mesazhe që lexojnë “Futbolli qëndron së bashku”.

Në një deklaratë të Premier League thuhej: “Premier League dhe klubet tona i refuzojnë me gjithë zemër veprimet e Rusisë dhe do të tregojnë mbështetje për popullin e Ukrainës në të gjitha ndeshjet e kësaj fundjave.

“Ne bëjmë thirrje për paqe dhe mendimet tona janë me të gjithë ata që janë prekur.”/ h.ll/albeu.com