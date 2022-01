Khedira analizon Juven: Problemi te personaliteti, mungon lideri në qendër

I zhgënjyer me paraqitjet e fundit t Juventusit, është shprehur ish-futbollisti Sami Kentira, i cili i theksoi se mungon një lider në qendër

“Unë jam një tifoz i Juventusit dhe disi i mërzitur. Dy-tre vjet më parë në Juventus ata ndryshuan mënyrën e të menduarit për transferimet, bënë gabime dhe tani po përpiqen t’i korrigjojnë. Ata nuk luajnë keq, por nuk shënojnë shumë gola dhe ky është një problem i madh. Ata humbën Cristiano Ronaldon i cili shënoi shumë gola për ekipin. Tani është një ekip shumë i ri me lojtarë të rinj, pa shumë eksperiencë dhe me mungesë ekuilibri. Ata nuk kanë lider, me përjashtim të Bonuccit dhe Chiellinit. Megjithatë, nuk ka asnjë lider në qendër.

“Nuk ka problem në cilësi, por në personalitet, diçka që shpresoj të korrigjohet në të ardhmen”, ishin fjalët e Sami Kedirës.

Mesfushori gjerman ka veshur fanellën e Juventusit nga viti 2015 deri në vitin 2021, duke bërë 145 paraqitje dhe realizuar 21 gola.

A festoi pesë kampionate, tre Kupa dhe tre Superkupa të Italisë, përpara se të varte këpucët e futbollit verën e kaluar. /albeu.com/