Këto janë të gjitha opsionet e Barcelonës për të kaluar në raundin tjetër të Champions (FOTO LAJM)

Një 0-0 me Benfikën nuk ishte mjaftueshëm që Barça të përmbushte objektivin dhe duhet të presë të vulosë kalimin në fazën eliminatore të Champions League për të 17-in sezon radhazi në fushën e vështirë të Bayern Munichut .

Katalanasit janë kanë dy pikë më shumë se Benfica, por portugezët mund të kualifikohen nëse fitojnë ndaj Dinamo Kiev dhe Barcelona humb ose barazon në Mynih.

Barazimi dhe madje disfata në Bavari do t’u shërbente katalanasve vetëm nëse Benfica nuk fiton. Kjo do të thotë, nëse portugezët fitojnë dhe Barça jo , do të rikthehet në 1/16 finale të Europa League dhe do të përballet me një grup të dytë në atë turne. /albeu.com