Këto janë rregullat e reja të FIFA-s për transferimet e lojtarëve

FIFA , organi më i lartë qeverisës për futbollin, prezantoi rregulloret e reja që ka hartuar për transferimin e futbollistëve ndërkombëtarë me qëllim “zhvillimin e lojtarëve të rinj, promovimin e ekuilibrit konkurrues dhe shmangien e grumbullimit të futbollistëve”, njoftohet përmer një deklarate.

Fillimisht, do të jetë e nevojshme të nënshkruhet një marrëveshje për të përcaktuar të gjitha kushtet e transfertave, veçanërisht kushtet kohore dhe ekonomike. Do të ketë një kohëzgjatje minimale për detyrën, e cila do të jetë intervali midis dy periudhave të merkatove dhe maksimumi një vit.

Për më tepër, rregullorja e re ndalon transferimin e lojtarëve që janë tashmë në huazim në një klub të tretë dhe kufizon numrin e transferimeve në sezon midis dy klubeve në tre lojtarë, si për të marrë transferime ashtu edhe për t’u transferuar.

Në të njëjtën mënyrë, çdo klub do të ketë një maksimum huazimi në sezon, shifër kjo që do të ulet me kalimin e sezoneve: “Nga 1 korriku 2022 deri më 30 qershor 2023, një klub mund të huazojë maksimumi tetë profesionistë dhe të përfshijë tetë profesionistë në huazim në çdo kohë gjatë një sezoni”, sqaroi FIFA . Megjithatë, do të ketë shtatë lojtarë për sezonin 2023-24 dhe gjashtë nga sezoni 2024-25.

Nga këto kufizime do të përjashtohen të gjithë lojtarët deri në 21 vjeç, si dhe futbollistët e trajnuar nga klubi.

Synimi i FIFA -s është që rregullat të hyjnë në fuqi më 1 korrik 2022 pasi pandemia e krijuar nga Covid-19 ka shkaktuar vonesë në zbatimin e një rregulloreje që është pjesë e reformës së përgjithshme të sistemit të transfertave që filloi institucioni në vitin 2017. r.t/albeu.com