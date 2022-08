Këto janë çiftet e play-off-it të këtij viti në Champions League

Me përfundimin e raundit të tretë kualifikues të Ligës së Kampionëve të këtij viti, tani kemi tablonë e plotë në lidhje me çiftet e play-off-it.

Apollon Limassol u kundërpërgjigj, por nuk arriti të bënte një rikthim epik ndaj Maccabi Haifa, Rangers përmbysi 2-0 nga ndeshja e parë kundër Saint-Jiloise, ndërsa Eindhoven, Dynamo Kyiv, Dinamo Zagreb, Benfica gjithashtu festuan kualifikimin, Bodo/Glimt, Plzen, Crvena Zvezda dhe Karabagu, shkruan albeu.com.

Në raundin tjetër kualifikues (dhe të fundit para fazës së grupeve) spikat dyshja e Eindhoven me Rangers, ndërsa Trabzonspor do të përballet me Kopenhagen.

Ndeshjet e para do të zhvillohen më 16/17 gusht dhe të dytat më 23/24 të muajit, ndërsa shorti për fazën e grupeve është caktuar për të enjten 25 gusht.

Çiftet e playoffs të këtij viti të Champions League:



Qarabag – Plzen

Bodo/Glimt – Dinamo Zagreb

Maccabi Haifa – Crvena Zvezda

Kopenhagen – Trabzonspor

Dynamo Kyiv – Benfica

Rangers – Eindhoven. /albeu.com/