Këtë javë takim Inter-Brozoviç për rinovimin

Pas ndeshjes ndaj Spezias të mërkurën, drejtuesit e Interit do të kenë një samit të ri me shoqëruesit e Marcelo Brozovic në përpjekje për të zgjidhur çështjen e rinovimit.

Nerazzurrët po ofrojnë një marrëveshje 4-vjeçare me vlerë 5-6 milionë euro plus bonuse. Propozimi i klubit është pak më i ulët se kërkesat e mesfushorit kroat (në skadim), i cili do të dëshironte një marrëveshje të re prej 7 milionë neto në sezon, por ende ka optimizëm për tymin e bardhë.

Epic Brozo dëshiron të qëndrojë në Inter dhe tashmë para Krishtlindjeve, raporton Tuttosport , ai mund të nënshkruajë kontratën e tij të re që do të bëjë të lumtur klubin edhe tifozët./h.ll/albeu.com