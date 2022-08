Kështu e duan klubin: Skuadra është në prag të rënies nga kategoria por tifozët bëjnë spektakël për t’u mbajtur mend

Në ndeshjen mes Nautico dhe Villa Nova në ligën e dytë mund të shihnim se futbolli është më shumë se një lojë në Brazil.

Nautiko është në një formë shumë të keqe, është e fundit në tabelë me nëntë humbje radhazi, por tifozët nuk dorëzohen dhe kanë bërë një spektakël të vërtetë në rrugë.

Edhe pse Nautika është në rrugën e rënies në kategorinë e tretë të kompeticionit, tribunat e stadiumit janë plot në çdo ndeshje dhe tifozët nuk dorëzohen.

Rrugët ishin praktikisht në flakë, dhe u kënduan këngë. Shihni vetë se si dukej. /albeu.com/

🇧🇷🔥Náutico fans in Recife, Brazil welcoming the team before their Serie B match against Vila Nova.

This is despite them being bottom of the league having lost nine games in a row.pic.twitter.com/HFrzz5oATO

— Sam Street (@samstreetwrites) August 20, 2022