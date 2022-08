Këshilla e Luis Suarez për bashkatdhetarin, Darvin Nunez

Lojtari i Liverpoolit në vitet 2011 dhe 2014 (133 ndeshje), Luis Suarez e njeh mirë Liverpoolin.

Për këtë qëllim, uruguaiani ishte në gjendje të këshillonte bashkatdhetarin e tij dhe Darwin Nunez, pas përjashtimit të tij kundër Crystal Palace të hënën. I intervistuar nga Telemundo, sulmuesi ka rrëfyer bisedën që ka pasur me ish-lojtarin e Benfica-s:

Kam folur me të sepse ai sapo ka filluar. Një budalla ju thotë se bëri një gabim dhe kaloi keq. Por rënia dhe ngritja më bënë më të fortë”, shpjegoi ai përpara se të lavdëronte sulmuesin e ri: “Forma futbollistike e Darvinit është spektakolare, me moshën e tij, niveli që ka në Liverpool, është për t’u duartrokitur. Ju duhet ta shijoni këtë fazë, të vazhdoni të mësoni. Darvini është dikush që dëgjon shumë, është shumë inteligjent në këtë kuptim dhe do ta ndryshojë situatën. /albeu.com/