Kërkojnë rikthimin te fitorja, Egnatia pa dy lojtarë në Laç

Egnatia do të udhëtojë në laç për të sfiduar “djemtë” e Mirel Josës. Sfidë kjo e vlefshme për çerefinalen e Kupës së Shqipërisë dhe do të luhet ditën e sotme në orën 13:00.

Për herë të parë në këtë sezon rrogozhinasit nuk e njohin fitoren prej 3 ndeshjesh dhe ditën e nesërme do të synojnë të rikthehen te fitorja. Kanë barazuar në kampionat ndaj Partizani dhe Laçit dhe janë mposhtur nga Vllaznia.

Ndaj bardhezinjve, Edlir Tetova nuk do ta ketë aspak të lehtë, pasi do të vuajë mungesën e dy lojtarëve. Mario Gjata dhe Muhamed Lemina nuk do të llogariten ndaj kurbinasve, të dy lojtarët janë të dëmtuar.