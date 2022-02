Kërkesa e Ralf Rangnick për Manchester United

I vetëdijshëm për lamtumirën e mundshme të Edinson Cavanit (34 vjeç), i cili duket se do të ndryshojë me kosto zero gjatë verës, Manchester United do të duhet të bëjë një lëvizje në treg.

Ralf Rangnick, trajner i përkohshëm i Djajve të Kuq, ka qenë mjaft i qartë për këtë çështje.

“Është e qartë, ne do të kemi nevojë për sulmuesin e ri më të mirë të mundshëm, është një prioritet ”, tha Rangnick në një deklaratë të bërë jehonë nga TMW. Kësaj i duhet shtuar edhe paqartësia rreth figurës së Cristiano Ronaldos (37 vjeç), largimi i të cilit nuk përjashtohet nga Old Trafford. /albeu.com/