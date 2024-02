Kërcimi i Erling Haaland për pak theu rekordin e Cristiano Ronaldos

Erling Haaland la pa fjalë tifozët në mbrëmjen e djeshme, kur Manchester City fitoi nga Copenhagen me rezultat 3-1.

Ylli norvegjez fluturoi 2 metra e 34 centimetra për të gjuajtur gërshërë në ndeshjen Ligën e Kampionëve, por që nuk arriti të shënojë.

Përpjekja e Haaland u krahasua me golin mahnitës të Cristiano Ronaldos për Real Madridin kundër Juventusit në 2018.

Me atë rast, superylli portugez u ngrit 2 metra e 38 centimetra për të kthyer një goditje të jashtëzakonshme pas krosimit të Dani Carvajal.

Ronaldo mori vlerësime dhe duartrokitje nga tifozët e Juventusit, të cilëve do t’i bashkohej më vonë atë vit. /telegrafi

Erling Haaland reached a height of 2.34m attempting a bicycle kick in yesterdays Champions League match against Copenhagen ✈️

In comparison, Cristiano Ronaldo’s attempt in 2018 was measured at 2.38m, making the fact he scored from that height a lot more ridiculous 🤯 pic.twitter.com/fBViJHg7Dz

— Pubity Sport (@pubitysport) February 14, 2024