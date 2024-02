“Kemi marrë oferta serioze”! Sivasspori: Rey Manaj do thyejë rekordin historik të transferimit pas Euro 24

Rei Manaj po kalon super formë te Sivaspori. Futbollisti shqiptar po dallon me golat e shënuar në Turqi, ndërsa zëdhënësi për mediat te Sivaspor, Karagol, tregon se shumë oferta kanë mbërritur për të. Megjithatë turqit janë të sigurt se Manaj do të jetë pjesë e Europianit dhe sipas tyre do të thyejë rekordin historik të transferimit që mbahet nga kalimi i Konak te Brighton për 4.5 milionë euro.

“Po marrim oferta shumë serioze për Rei Manajn. Megjithatë, ne i kemi shtyrë ato të gjitha për fundin e sezonit. Pas Euro 2024, ne presim që Rei Manaj të thyejë rekordin historik të transferimit”, tha Gokhan Karagol. /Sport Ekspres/