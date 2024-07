Keidi Bare, nënshkrimi i shtatë i Zaragozës

Real Zaragoza ka zyrtarizuar marrëveshjen me mesfushorin kuqezi, Keidi Bare.

Futbollisti shqiptar, i lirë pas përfundimit të kontratës me Espanyol, kaloi testet mjekësore gjatë ditës së sotme dhe më pas nënshkroi për tre sezone.

Bare është përforcimi i shtatë i skuadrës që në këtë sezon bën pjesë në La Liga 2, pas Joan Femenías, Soberón, Tasende, Gori, Iván Calero dhe Bazdar.

Do të udhëtojë këtë të dielë me shokët e tij të rinj në San Pedro del Pinatar, ku skuadra do të jetë e përqendruar deri më 3 gusht dhe do të prezantohet pas kthimit.