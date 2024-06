Kean kalon te Fiorentina, parat nga shitja do të investohen te Thuram

Juventus dhe Fiorentina kanë arritur një marrëveshje për transferimin prej 13 milionë eurosh të Moise Kean dhe këto para Zonja e Vjetër do t’i investojë në mesfushorin francez Khephren Thuram.

Kalimi i Kean te Fiorentina është praktikisht një punë e përfunduar, raporton Sky Sport Italia dhe Fabrizio Romano.

Eksperti i transferimeve, Gianluca Di Marzio, thotë se Fiorentina do të paguajë 13 milionë euro plus 5 milionë euro bonuse për sulmuesin italian. Paketa e bonusit është e strukturuar si më poshtë: 2 milionë euro bonuse është e lehtë për t’u arritur dhe 3 milionë euro janë të lidhura me objektiva më të vështira.

Romeo Agresti dhe Fabrizio Romano konfirmojnë se Fiorentina dhe Juventus kanë arritur tashmë marrëveshje.

🚨🟣 Moise Kean to Fiorentina, here we go! Deal in place for €13m fixed fee up to €15m package easy add-ons included.

Extra difficult add-ons could bring the package up to €18m for Juventus.

Kean will sign long term deal at Fiorentina, he was top target as per @MatteMoretto. pic.twitter.com/f0t3ynqSq3

