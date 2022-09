Kë e kopjoi Antony me stilin “rrotullim me topin”? (VIDEO)

Antony është transferimi më i shtrenjtë i Manchester Unitedit gjatë merkatos së verës.

Futbollisti brazilian në momentin e prezantimit te ‘Djajtë e Kuq’ bëri lëvizjen e famshme ‘rrotullim 360 shkallë me topin’.

Në fakt ai kopjoi dikë, dhe ishte pikërisht Cristiano Ronaldo. Madje video e yllit portugez duke u sillur me topin është bërë virale në rrjetet sociale.

22-vjeçari luajti te Ajaxi nga viti 2020, kurse në ‘Old Trafford’ përfundoi me shifrën marramendëse deri në 95 milionë euro.

A young Cristiano Ronaldo at Man Utd doing Antony’s skill in 2003/04.

Is this a sign? 👀pic.twitter.com/HvmVKasGLr

