Katari me stadium që mund të zhvendoset

Stadiumi 974, mendohet të jetë stadiumi i parë i Kupës së Botës FIFA që mund të çmontohet dhe më pas të rimontohet kudo në botë.

Është ndërtuar dhe paguar nga vendi pritës i këtij viti të Kupës së Botës, Katari.

Quhet 974 sepse numri është kodi ndërkombëtar i telefonimit për Katarin (+974), si dhe është numri i saktë i kontejnerëve të transportit të përdorur në ndërtimin e stadiumit.

Koncepti i stadiumit është projektuar nga Fenwick Iribarren Architects, me qendër në kryeqytetin spanjoll Madrid.

“Ne me të vërtetë menduam se nuk ishte vërtet e nevojshme që Katari të kishte këtë stadium të tetë pas Kupës së Botës,” thotë ai.

“Pra, ne vendosëm të merrnim një strategji shumë radikale, e cila ishte për të parë nëse mund ta projektonim në të vërtetë stadiumin i cili jo vetëm që mund të çmontohet, por ishte gjithashtu i transportueshëm dhe i rimontueshëm në një vend tjetër, qoftë si një stadium i plotë apo si pjesë të ndryshme që mund të bashkohen si një sasi e ndryshueshme ndërtesash sportive.”

Megjithatë, argumenti i qëndrueshmërisë është diskutuar. Disa argumentojnë se Katari do të arrinte më shumë përfitime mjedisore nëse njësitë vitale të ajrit të kondicionuar dhe shërbimet e tjera të stadiumit do të furnizoheshin me energji të rinovueshme, në vend të lëndëve djegëse fosile.

Stadiumi ka një kapacitet prej 40,000 spektatorësh dhe është ndërtuar sipas një dizajni modular, duke përdorur kontejnerë transporti të ricikluar.