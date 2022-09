KATAR 2022/ Reperi i njohur konfirmon se do të bëjë këngën zyrtare të Kupës së Botës

Kur jemi vetëm 2 muaj nga kampionati Botëror i “Katar 2022”, është konfirmuar se kush do të bëjë edhe këngën zyrtare.

Nuk do të jetë një Kupë e zakonshme Bote, pasi që do të luhet në fundvit, e jo në qershor, siç ka ndodhur deri tani.

Reperi i njohur amerikan, Lil Baby nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka zbuluar se do të jetë ai që do të bëjë këngën zyrtare të këtij eventi.

Lil Baby has confirmed he’ll be creating the official song for the 2022 World Cup 🎤 pic.twitter.com/ceHSiJGaXE

— ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2022