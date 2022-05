Katar 2022/ Kërkesë e lartë për të blerë biletat, Argjentina “thith” tifozët

FIFA ka njoftuar ditën e sotme se 23.5 milionë bileta janë kërkuar në raundin e fundit të shitjeve për Kampionatin Botëror “Katar 2022”.

Një kërkesë e lartë kjo nga tifozët, të cilët më së shumti duan të shikojnë Argjentinën e Lionel Messit, pasi numri më i madh i tyre janë pikërisht për ndeshjet e Argjentinës, me këta të fundit që do të përballen me Meksikën, Arabinë Saudite dhe Poloninë që bëjnë pjesë në grupin C.

Pastaj thuhet se kërkesa të mëdha ka pasur edhe për ndeshjen mes Anglisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

FIFA announce that 23.5M World Cup tickets were requested during the latest draw period. Alongside the final, the following games were most popular:

Argentina vs. Mexico

Argentina vs. Saudi Arabia

England vs. USA

Poland vs. Argentina

All three of Argentina’s group games 🎟️ pic.twitter.com/A3gJCwl8dc

— B/R Football (@brfootball) April 29, 2022