Kastrioti shkarkon Ndreun dhe emëron menjëherë trajnerin e ri

Ramadan Ndreu nuk është më trajner i Kastriotit. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi krutan, që njofton se pas një takimi me drejtuesit e klubit, palët kanë vendosur të ndërpresin me marrëveshje bashkëpunimin.

Shkak janë bërë padyshim rezultatet negative të krutanëve në këtë pjesë të parë të kampionatit, por mbi të gjitha ai shqelm ndaj Leonat Vitijës në fund të ndeshjes ndaj Skënderbeut, që i kushtoi një pezullim 12-javor në Abissnet Superiore.

Ndërkohë drejtuesit e klubit krutan nuk kanë humbur kohë për të emëruar edhe trajnerin e ri të ekipit, që do të jetë Emiljano Çela. Ky i fundit ka luajtur me krutanët deri në fund të sezonit të kaluar dhe madje ka mbajtur edhe shiritin e kapitenit, ndërsa tani ëshët gati ët nisë një rrugëtim të ri, atë të trajnerit.

Ja njoftimi i plotë i klubit krutan:

KS Kastrioti njofton se ka mbyllur me konsensus bashkpunimin me trajnerin Ramazan Ndreu. Pas një takimi të zhvilluar ditën e sotme me presidentin, të dy palët janë dakordësuar për ta mbyllur këtë bashkpunim. KS Kastrioti e falenderon teknikun për kontributin e dhënë në skuadër dhe i uron shumë suksese.

Klubi njofton se Emiljano Çela do të jetë trajneri i ri i Kastriotit. Ish mbrojtësi, tashmë do të nisë një rrugëtim të ri si trajner në familjen ku kontiboj për afro 5 vite me radhë si lojtar. Çelës i urojmë mirëseardhjen, dhe shumë suksese në këtë rrugëtim të ri dhe të vështirë.