Kaosi i pafundmë në futbollit grek: Si humbi shpresa për ndryshim

Natën e 29 shkurtit 2012, një bombë shpërtheu në një furrë buke në jug të Greqisë, duke shpërthyer dritaret e dyqaneve dhe duke shkatërruar një pjesë të dyqanit.

Fatmirësisht furra e bukës ishte bosh dhe askush nuk u lëndua. Por pronari, Petros Konstantineas, ishte pa dyshim objektivi i sulmit.

Konstantineas ishte një gjyqtar grek në ligën më të lartë të vendit. Kur ai nuk ishte në fushë, ai mund të gjendej në furrën e tij, një biznes familjar në qytetin e tij të lindjes në Kalamata, në gadishullin e Peloponezit. Atij i pëlqeu puna. Ishte një mënyrë për të ndarë veten nga bota e dhunshme e futbollit grek. Por ajo botë e kapi atë.

Bomba ishte vendosur në furrën e tij. Konstantineas beson se e di se kush ishte përgjegjës. Disa ditë para se ai të gjykonte një ndeshje të ligës mes Xanthit dhe Olympiakos, dy persona erdhën për ta parë.

“Ata këmbëngulën që Olimpiakos duhej ta fitonte ndeshjen dhe më kërcënuan mua”, thotë ai. “Por unë kurrë nuk kam qenë pjesë e atij sistemi. Nuk mund të blihem.”

Policia hetoi, por nuk pati të arrestuar pas shpërthimit. Askush nuk është dënuar për sulmin.

Në fund të atij sezoni 2011-2012, Konstantineas doli në pension si arbitër. Më vonë ai u zhvendos në politikë dhe nga viti 2015 deri në vitin 2019 shërbeu si deputet me partinë radikale të krahut të majtë Syriza.

“Pas shpërthimit fillova të kem frikë për familjen time”, thotë ai. “Më duhej t’i fshihja fëmijët e mi. Nuk e prisja kurrë që të arrinte në atë nivel.”

Pothuajse 10 vjet më vonë, pak ka ndryshuar në futbollin grek. Frikësimi dhe dhuna mbeten tipare të rregullta të lojës jo fort të bukur të vendit.

Vetëm këtë muaj, më 1 shkurt, një 19-vjeçar u godit me thikë për vdekje jashtë terrenit të Aris FC, gjoja nga mbështetësit e PAOK-ut, të cilët e dënuan sulmin. Dy skuadrat janë rivale në qytetin verior grek të Selanikut. Janë bërë disa arrestime.

Midis këtyre dy ngjarjeve të dhunshme mund të gjurmohet një shpërbërje e gjatë dhe e rrëmujshme në gjendjen e futbollit grek, dhe shansi i fundit për ndryshim të vërtetë duket se është humbur.

Shumë menduan se Theodoros Zagorakis do të ishte njeriu që do t’i zgjidhte gjërat. I njohur për të kaluarën e tij të lavdishme si kapiten i triumfit të Greqisë në Euro 2004, në mars 2021 ai u zgjodh president i shoqatës së futbollit të vendit.

Duke deklaruar ambicien e tij për të pastruar korrupsionin, Zagorakis, i cili ka qenë një eurodeputet që nga viti 2014, fitoi me 66 vota nga 68. Por “muaji i mjaltit” zgjati vetëm 165 ditë. Ish-mesfushori i Leicester City njoftoi dorëheqjen e tij më 8 shtator, me sa duket i zhgënjyer nga stërmadhësia e detyrës me të cilën përballet, duke përmendur një “atmosferë toksike”.

Fitorja e Greqisë në Euro 2004 ka rezultuar një ndezje në tenxhere, një interludë e magjepsur në një histori ndryshe të shëmtuar. Që nga vitet 2000, futbolli i vendit po bie gjithnjë e më poshtë. Pjesëmarrja në vend është e dobët, mesatarja e fluturimeve të larta është rreth 5000, dhe shumë fansa ndihen të tjetërsuar nga ajo që po shohin. Në fushë cilësia ka rënë. Jashtë fushës duket se ka skandale njëri pas tjetrit.

Në 2003-04 kishte tre klube që luanin në fazën e grupeve të Champions League, me dy prej tyre atje si kualifikuese automatike. Tani kanë hyrë vetëm kampionët e Greqisë, të cilët duhet të kalojnë dy raunde kualifikuese për të arritur në fazën e grupeve.

Olivier Kapo, një ish-mesfushor i Birmingham dhe Wigan, luajti për Levadiakos në Greqi në 2013-14. Ai e përshkroi futbollin grek si “një mafia totale” në një intervistë me revistën franceze të futbollit ‘So Foot’.

“Gjithçka është e korruptuar”, tha ai. “Ndeshjet blihen me baste sportive. Këto gjëra nuk ndodhin askund tjetër. UEFA nuk i kushton rëndësi Greqisë. Disa ndeshje luhen deri në minutën e 99-të. Presidenti ka truproja, a mendoni se është normale?”

Kapo pohoi se atij iu kërkua vetë nga trukuesit që të merrte qëllimisht një karton të kuq në një lojë. Ai tha se kur ai refuzoi ata e kërcënuan atë dhe familjen e tij. Ai vendosi të prishë kontratën me klubin e tij në mënyrë që të mund të largohej sa më shpejt të jetë e mundur.

Ka pasur disa përpjekje për të pastruar gjërat.

Çështja e fundit e madhe doli në dritë në vitin 2015, e kryesuar nga prokurori Aristidis Korreas. Raporti i tij prej 173 faqesh detajonte aktivitetin e supozuar të dhjetëra protagonistëve kryesorë, të cilët u përballën me akuzat e “inicimit, pjesëmarrjes dhe drejtimit të një organizate kriminale, mashtrimit, tentativës për zhvatje kriminale dhe korrupsionit”.

Korreas hetoi shumë nga figurat më të larta dhe më të rëndësishme në futbollin grek, duke përdorur përgjime telefonike së bashku me shërbimet e inteligjencës greke për të mbledhur prova. Ai besonte se kishte zbuluar një komplot të fuqishëm që kërkonte të kontrollonte rezultatet përmes veprimeve të gjyqtarëve të korruptuar.

Gjashtë vjet më vonë, në janar 2021, 28 figura kyçe, përfshirë presidentin e Olympiakos dhe Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, disa gjyqtarë dhe disa anëtarë të FA greke u liruan nga të gjitha akuzat.

Ndërkohë, me zvarritjen e çështjeve gjyqësore, dhuna vazhdoi.

Sezoni 2014-15 u pezullua tre herë. Një 46-vjeçar, Kostas Katsoulis, u vra pasi tifozët u përleshën në një ndeshje të kategorisë së tretë në Kretë. Është sulmuar nënkryetari i Komitetit Qendror të arbitrave. Huliganët pushtuan fushën gjatë një ndeshje derbi mes Panathinaikos dhe Olympiakos.

Në mars 2018, i pakënaqur me vendimin e një arbitri për të mos lejuar atë që do të kishte qenë një gol fitues i vonuar në një ndeshje vendimtare kundër AEK-ut të Athinës, presidenti i PAOK-ut, Ivan Savvidis hyri në fushë duke mbajtur një armë me këllëf. Liga u pezullua edhe një herë. Savvidis, një manjat i duhanit greko-rus që shërbeu në qeveri si anëtar i partisë Rusia e Bashkuar e Vladimir Putin, kërkoi falje. Ai u gjobit dhe ekipi i tij mori pikë.

Në dhjetor 2018, gjyqtari Thanassis Tzilos u sulmua nga katër persona me kapuç në qytetin e Larisës, duke pësuar lëndime të rënda pasi u tërhoq zvarrë nga makina e tij dhe u rrah dhunshëm në kokë dhe në këmbë. Përsëri liga u pezullua pasi gjyqtarët hynë në grevë.

Pak para fillimit të pandemisë Covid-19 në 2020, tensionet u përshkallëzuan kur Olympiakos akuzoi presidentin e PAOK-ut se zotëronte gjithashtu Xanthi FC, duke thyer rregullat për pronësinë e shumëfishtë. Savvidis mohoi çdo keqbërje, por PAOK u ankorua përsëri.

Kur u përmendën për herë të parë kërcënimet me sanksione ndaj PAOK-ut, 8000 mbështetës të tyre u mblodhën në rrugë me një pankartë ku shkruhej: ‘Greqia është e ndarë në dysh’.

Për Giorgos Vassiliadis, një ish-zëvendës ministër për sportin, i cili shërbeu midis 2016 dhe 2019, ai mesazh ogurzi zbuloi një problem më të gjerë shqetësues.

“Në një vend që është në recesion prej 10 vitesh, ku papunësia e të rinjve ka arritur në 50%, do të zhvillohen reagime të dhunshme”, thotë ai.

“Dhe këto shprehen mes futbolldashësve, ku kushtet janë të përshtatshme dhe ku manipulohet nga aktorë ekonomikë që janë të interesuar për futbollin si produkt dhe jo si sport.

“Situata – e përpjekjes për të rregulluar futbollin grek – është aq e zhytur sa qeveria po shqyrton koston politike të çdo veprimi. Drejtësia nuk funksionon në këtë vend. Zgjidhja mund të vijë vetëm nga jashtë.”

Organet drejtuese botërore dhe evropiane, FIFA dhe UEFA kanë ndërhyrë.

Në vitin 2011, një raport i UEFA-s detajoi 41 rezultate të ligës që ata besonin se ishin të dyshimta nga sezoni 2009-10, duke vënë në lëvizje një skandal të trukimit të ndeshjeve që Giorgos Nikitiadis, zëvendësministri i kulturës i qeverisë në atë kohë, e përshkroi si “faqen më të errët në historinë e futbolli grek”. Ai tha se hetimi penal do të shkojë “aq thellë dhe aq lart sa të jetë e nevojshme”.

Por, siç do të ndodhte përsëri 10 vjet më vonë, prokurorët ishin të frustruar nga rezultati përfundimtar. Nga 68 të dyshuarit e përmendur nga autoritetet gjyqësore, vetëm disa u dënuan edhe atëherë për akuza relativisht të lehta. Zyrtarët e lartë ose pronarët e klubeve, të cilët në mënyra të ndryshme kishin mohuar akuzat për mashtrim, zhvatje ose pastrim parash, u liruan të gjithë.

UEFA dërgoi përfaqësues specialë në një mision për të pastruar futbollin grek në vitin 2016. Por pas katër vitesh në vend, delegacioni u largua pa përparim të dukshëm, pavarësisht nënshkrimit të një memorandumi midis presidentit të UEFA-s, Alexander Ceferin dhe kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis.

Përditësimi i fundit erdhi të martën, me një letër të përbashkët nga UEFA dhe FIFA që i bënte thirrje FA greke të siguronte urgjentisht transparente emërimet në pozicionet e saj më të larta.

Petr Fousek, një ish-futbollist që tani është president i FA çeke, ishte një nga ata që u soll nga UEFA gjashtë vjet më parë për të dhënë këshilla në Greqi si ekspert i pavarur.

“Në Greqi është e komplikuar për shkak të pronarëve të klubit. “Nuk mund të bëjmë shumë, thjesht përpiqemi të krijojmë sinergji, t’i bashkojmë dhe të lehtësojmë tensionet.

“Por problemi i madh është mungesa e unitetit. Pa unitet, ne nuk mund të arrijmë qëllime të caktuara. Pa unitet, të gjithë përpiqen të marrin pushtetin.”

Georgios Antonopoulos, profesor i kriminologjisë në Universitetin Teesside dhe anëtar i Iniciativës Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional, thotë: “Në Greqi, të bëhesh president i suksesshëm klubi futbolli nuk është rezultat i dashurisë apo kujdesit për klubin e futbollit. Është një mënyrë tjetër konsolidimi i fuqisë dhe levave të biznesit dhe politik të dikujt”.

Ish-arbitri Konstantineas nuk mund të pajtohej më shumë.

“Futbolli grek është një hidra me shumë koka. Ti pret një, të tjerat dalin”./ h.ll/albeu.com/ Përkthyer nga BBC