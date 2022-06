Kaos, trazira dhe reagime, ndeshja mes Greqisë dhe Kosovës ishte një “luftë” (VIDEO)

Mbrëmjen e djeshme është luajtur sfida e vlefshme për grupin 2 të Nations League mes Greqisë dhe Kosovës e cila përfundoi me rezultatin 2-0 për vendasit.

Golat e kombëtares greke kanë ardhur në minutën e 71-të nga Giakoumakis dhe në minutën e 98-të nga Mantalos.

Rezultati i ndeshjes nuk ishte ai që tërhoqi shumë vëmendje, por ishin trazirat e krijuara nga tifozeria vendase. Gjithçka nisi kur himni i kombëtares së Kosovës filloi, ku tifozët e Greqisë filluan të fërshëllenin.

Kosovo fans were attacked with light flares from Greece stands.

🎥 @Bujar_Mehmeti

#GREKOS #UEFA #NationsLeague pic.twitter.com/xuYnWfAHwb

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) June 12, 2022