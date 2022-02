“Kane do të shkojë te Man United, Zidane do të shkojë në PSG dhe Mbappe te Reali”

Në rubrikën e tij në The Sun, lojtari i Birminghamit, Troy Deeney foli për takimin e Harry Kane në stadiumin Etihad dhe gjithashtu për të ardhmen e tij.

Për të ka një efekt domino që vjen në merkaton e radhës në verë.

“Unë mendoj se kjo është ajo që do të ndodhë. Pochettino do të largohet nga PSG dhe do të shkojë në Man United dhe Kane me të. Zidane do të shkojë në PSG me Pogba dhe Mbappe do të shkojë në Real Madrid. Pastaj Conte do të jetë në gjendje të rindërtojë Tottenhamin me mençuri duke përdorur paratë nga shitjen e Kane”, tha ai. /albeu.com/