Kalendari i plotë: Mësohen të gjitha sfidat e sezonit 2022/2023 të Superiores

Është zbardhur kalendari i plotë i Kategorisë Superiore i cili është hedhur në ambientet e stadiumit “Air Albania”.

Skuadrat të cilat do të marrin pjesë në Kategorinë Superiore janë : Tirana, Laçi, Partizani, Kukësi, Vllaznia, Teuta, Kastrioti, Egnatia, Bylis dhe Erzeni.

Tirana e Partizani do luajne ne Air Albania, kurse Erzeni dhe Teuta ne Niko Dovana.

Kampionati do të fillojë më 20 gusht dhe për shkak të ngjeshjes së kalendarit nga UEFA, për ndeshjet eliminatore të Champions League dhe Conference League, kampionati do të ndërpritet më 14 nëntor 2022 dhe do të startojë përsëri më 7 dhjetor.

Kalendari i Abissnet Superiore:

Java e Parë

Partizani – Egnatia

Laçi – Teuta

Bylis – Kastrioti

Erzeni – Vllaznia

Kukësi – Tirana

Java e Dytë

Egnatia – Tirana

Vllaznia – Kukësi

Kastrioti – Erzeni

Teuta – Bylis

Partizani – Laçi

Java e tretë

Laçi-Egnatia

Bylis-Partizani

Erzeni-Teuta

Kukësi-Kastrioti

Tirana-Vllaznia

Java e Katërt

Egnatia-Vllaznia

Kastrioti-Tirana

Teuta-Kukësi

Partizani-Erzeni

Laçi-Bylis

Java e Pestë

Bylis-Egnatia

Erzeni-Laçi

Kukësi-Partizani

Tirana-Teuta

Vllaznia-Kastrioti

Java e Gjashtë

Egnatia-Kastrioti

Teuta-Vllaznia

Partizani-Tirana

Laçi-Kukësi

Bylis-Erzeni

Java e Shtatë

Erzeni-Egnatia

Kukësi-Bylis

Tirana-Laçi

Vllaznia-Partizani

Kastrioti-Teuta

Java e Tetë

Egnatia-Teuta

Partizani-Kastrioti

Laçi-Vllaznia

Bylis-Tirana

Erzeni-Kukësi

Java e Nëntë

Kukësi-Egnatia

Tirana-Erzeni

Vllaznia-Bylis

Kastrioti-Laçi

Teuta-Partizani/ h.ll/albeu.com