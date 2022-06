Kalendari i La Liga 2022/23: Këta janë rivalët e Barçës dhe Realit në javën e parë, ja kur luhet El Clasico

Kalendari i La Liga Santander 2022-2023 tashmë është i njohur pas shortit të zhvilluar këtë të enjte në zyrat e Federatës Mbretërore të Futbollit Spanjoll (RFEF).

Në javën e parë, e cila do të zhvillohet më 13/14 gusht, Barça do të presë Rayo Vallecanon, ndërsa kampionët në fuqi Real Madrid do të vizitojnë Almerian e sapo ngjitur.

Sa i përket El Clasicos, duhet theksuar se Real Madrid-Barça do të luhet më 16 tetor (Java e 9) në Santiago Bernabeu dhe Barça-Real Madrid do të luhet në Camp Nou më 19 mars 2023 (java e 26).

Java 1 e Ligës Santander 2022-23

Athletic-Mallorca

Barcelona-Rayo Vallecano

Betis-Elche

Celta-Espanyol

Cádiz-Real Sociedad

Osasuna-Sevilla

Almería-Real Madrid

Getafe-At. Madrid

Valladolid-Villarreal

Valencia-Girona. /albeu.com/