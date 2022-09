“Ka shikimin e një tigri”, trajneri italian me fjalë të mëdha për lojtarin e Shqipërisë

Paolo Zanetti ka fjalë të mira edhe për qendërmbrojtësin Ardian Ismajli, veç fantazistit Nedim Bajrami. Tekniku i Empolit në mediat italiane ka deklaruar:

“Ardianin e njoha këtë verë dhe mjaftoi një shikim për t’u kuptuar me njëri-tjetrin. Ka një karakter të jashtëzakonshëm dhe shkon në fushë me sytë e një luftëtari, me shikimin e një tigri.

Kemi mentalitet të njëjtë dhe nëse do të shkoja në luftë, do ta merrja padyshim në krah. Këto janë cilësitë e tij dhe e meriton padyshim momentin fantastik që po kalon”.