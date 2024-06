“Ka një gjë mjaft të çmendur rreth tij”, Kylian Mbappe habit me deklaratë për yllin e Liverpoolit

Superylli i Francës, Kylian Mbappe, ka lavdëruar bashkëlojtarin e tij dhe mbrojtësin e Liverpoolit, Ibrahima Konate. Sulmuesi gjithashtu foli për dallimin mes karakterit të Konate brenda dhe jashtë fushës.

Duke folur për Ouest-France përpara Euro 2024, sulmuesi i Real Madridit theksoi se sa shpejt mbrojtësi është vendosur në ekipin francez.

“Ibou! Super lojtar dhe super djalë. Ka një gjë mjaft të çmendur për të: në fushë, ai është një bishë absolute që nuk dëshiron ta kalosh, por jashtë, ai është një i paparashikueshëm, një djalë shumë gazmor dhe miqësor. Ai me të vërtetë u komponua në grup shumë shpejt”.

“Në fakt, është sikur ka qenë dhjetë vjet atje, ndërsa ka ardhur dy vjet më parë. Është një nga pikat e tij më të forta, përtej futbollistit që po rritet vazhdimisht. Ai merr përgjegjësi në grup”.

“Nuk heziton të jap gjithçka kur është nevoja, është me të vërtetë i mirë, zuri vendin e startuesit, Raph (Varane), në mbrojtjen qendrore, një sektor lojërash me shumë konkurrencë, ku ne kemi një lojtar të shenjtë me ne”, ka shtuar më tej Mbappe.

Kylian Mbappe dhe Konate kanë luajtur 16 ndeshje së bashku për Francën dhe kanë humbur vetëm tri ndeshje. /Telegrafi/