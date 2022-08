Ka fituar besimin e Klopp, Diogo Jota rinovon me Liverpool

Tashmë është zyrtare, Diogo Jota ka rinovuar kontratën e tij me Liverpoolin.

Sulmuesi portugez ka fituar besimin e teknikut gjerman, Jurgen Klopp dhe kështu, klubi ka konfirmuar rinovimin e tij.

Diogo Jota do të ketë tashmë një kontratë me Liverpoolin deri në vitin 2027./ h.ll/albeu.com

Official. Diogo Jota has signed a new long-term contract with Liverpool, as confirmed by club statement. 🚨🔴 #LFC

Diogo Jota’s new deal with LFC will be valid until June 2027. pic.twitter.com/sOVztlZ5Xv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2022