Juventusi rrezikon shumë më tepër se 15 pikë pas hetimeve të reja

Juventusi ka marrë njoftim se hetimi për të ashtuquajturat “manovra të pagave” ka përfunduar. Bardhezinjtë rrezikojnë seriozisht shumë tani, pasi Prokurori i njohur Chinè (Pjesë e Prokurorisë së Futbollit italian) e akuzoi klubin e Juventusit për shkelje të parimit të besnikërisë sportive.

Kjo do të thotë se ka mundësi reale që mos të mjaftohet me -15 pikë, por vendimi për torinezët mund të jetë edhe më i ashpër.

Pritet të ketë akuza për shkelje të nenit 4.1 të kodit të etikës, që ka të bëjë me lojën e ndershme. Sipas asaj që shkruan Gazzetta dello Sport, “Zonja e Vjetër” mund të ketë bërë marrëveshje me klube si Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna dhe Cagliari. Agjencia e lajmeve ANSA bën me dije se Juventusi ka tani 15 ditë për të paraqitur kundër-deklaratën e tyre ndaj akuzave.