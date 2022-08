Juventusi nuk ndalet, shënon golin e tretë ndaj Sassuolos (VIDEO)

Juventusi e nis pjesën e dytë aty ku mbylli të parën.

Dusan Vlahovic ka shënuar golin e tretë për ekipin dhe të dytin personal në minutën 51.

Serbi shfrytëzoi mirë një top nga Angel Di Maria, për ta dërguar Juventusi akoma edhe më pranë 3 pikëve të para në Serie A./albeu.com

Angel Di Maria feeds the ball through to Dusan Vlahovic (Juventus), who picks up the pass inside the box and quickly sends it into the bottom left corner! The goalkeeper was helpless. 3:0!https://t.co/zpzvNQmQhM

— SportzGlobal01 (@SportzGlobal01) August 15, 2022