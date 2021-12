Juventusi “heq dorë” nga merkatoja e janarit

Massimiliano Allegri foli në Dazn pas fitores ndaj Bolognës dhe përjashtoi afrime të rëndësishme në janar:

“Skuadra e Juventusit është e shkëlqyer, ne duhet të punojmë me këta lojtarë që mund të përmirësojnë vetëm vetëvlerësimin e tyre. Ne do të vazhdojmë deri në qershor me këta lojtarë . duke u përpjekur të përmirësohet në nivel teknik, taktik dhe rezultatesh”.

“Zonja e vjetwr” pritej qw tw bwnte disa ndryshime nw sulm, si largimi i Moratas dhe afrimi i njw sulmuesi mes Vlahovic dhe Icardit. /albeu.com