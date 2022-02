Juventusi është i gatshëm të mbajë Morata-n, por me një kosto të ulët

Lajm i mirë dhe i keq për Atletico Madridin, në varësi të asaj se si duken gjërat, dhe kjo është se e ardhmja e Alvaro Moratas mund të vazhdojë të lidhet me Juventusin

Edhe pse ideja e klubit të rojiblanco ishte të siguronte rreth 35 milionë euro për kartonin e sulmuesit, “Zonja e Vjetër” është i gatshëm ta mbajë sulmuesin, por me një kosto të ulët, domethënë me një shifër shumë më të ulët se sa ishte rënë dakord fillimisht.

Sipas informacioneve, do të flitej për një shifër prej 20 milion € plus 5 të tjera në variabla, të cilat do të ishin të panegociueshme për italianët, të cilët konsiderojnë se tashmë po i bëjnë një nder Atletico-s duke mbajtur sulmuesin. Morata, pas nënshkrimit të tij të frustruar me Barcelonën, do të vinte bast për të vazhduar në Torino, ku banon familja e gruas së tij dhe ku ai shpreson të jetë në vitet e ardhshme.

Atletico, edhe pse me shumë hezitim, do ta pranonte propozimin e lartpërmendur sepse Simeone nuk e dëshiron kthimin e lojtarit madrilen dhe përveç kësaj, ata tashmë e dinë se do të jetë shumë e vështirë ta vendosin atë në merkaton e verës për një shifër më të lartë se ajo e ofruar nga Juventusi. /albeu.com