Juventusi dhe Milani bisedojnë me Mendes për Asension

Situata e Marco Asensio me Real Madridin tregon për një ndarje më shpejt se sa vonë dhe fakti është se skuadra e bardhë e kupton që lojtari dëshiron të largohet duke mbajtur pretendime të tepruara financiare për të përfunduar rinovimin e tij.

Nisur nga kjo, sipas informacioneve të Todofichajes dy klube që nuk janë nga Premierliga do të ishin në bisedime me Jorge Mendes për futbollistin bardhezi, Juventus dhe AC Milan.

Nga të dy, do të ishte klubi Bianconero që do të kishte preferencë për të nënshkruar me sulmuesin Mallorcan. “Zonja e Vjeter” mund të përballojë të paguajë një tarifë të lartë për krahun e djathtë dhe është në kërkim të një zëvendësuesi për Dybala dhe vakanca e argjentinasit nuk u plotësua këtë verë. Siç qëndrojnë gjërat në Serie A dhe pa ndjekur rezultatet, Asensio do të ishte një nga bastet për merkaton e dimrit.

Milani, nga ana e tij, tashmë ka negociuar këtë verë për anesorin, por nuk arriti të mbyllte marrëveshjen duke refuzuar të paguante atë që lojtari kërkoi. Maldini dhe Massara nuk e kanë thënë fjalën e fundit dhe e dinë që futbollisti nuk ka aq oferta sa supozohet./albeu.com