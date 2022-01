Juventusi avancon për nënshkrimin e Vlahovic në verë

Juventusi ka vendosur që referenca e re ofensive e klubit të jetë Dushan Vlahovic, për këtë arsye ai do të frenojë në merkaton e dimrit për të grumbulluar para për të përballuar nënshkrimin e sulmuesit të Fiorentinës.

Edhe pse Arsenali e ka vënë në shënjestër serbin, ai ka refuzuar të largohet në janar dhe plani i tij nuk është tjetër veçse të bëjë një fushatë të madhe me klubin Viola për ta çuar atë në Evropë, siç e ka njohur në deklaratat e tij të fundit, dhe më pas ai do të dalë nga dera e madhe dhe do të lërë një shumë të mirë për të gjithë Toskanën.

“Zonja e Vjetër” po kërkon të jetë opsioni i zgjedhur nga sulmuesi për të vazhduar karrierën e tij. Edhe pse ofertat nga Premierliga janë joshëse, futbollisti do të preferonte të qëndronte në Itali nën kujdesin e Massimiliano Allegrit.

Juventusi do të kishte përgatitur tashmë 60 milionë euro për të mbyllur marrëveshjen, një shifër që Fiorentina do ta pranonte pa hezitim. Siç e parashikuam javë më parë, skuadra e Bianconeros është në pole për të marrë përsipër Vlahovicin dhe koha do të na tregojë. r.t/albeu.com