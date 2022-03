Paulo Dybala do të largohet në fund të sezonit me parametra zero nga Juventus.

Thashethemet e merkatos në Itali, thonë se Juventus është vënë direkt në lëvizje për të gjetur zëvendësuesin e sulmuesit argjentinas.

Thuhet se Juventus ka si synim të transferojë në merkaton e verës sulmuesin italian të Romës, Nicolo Zaniolo.

Zaniolo vlerësohet nga romakët rreth 40 milionë euro dhe besohet se Juventus pritet të bëjë shumë shpejtë ofertën zyrtare./ h.ll/albeu.com